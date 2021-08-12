Vali Akbıyık sınır köylerini ziyaret etti

Hakkari merkez, ilçe, belde, köy ve mezraları ziyaret ederek halkın sorunlarını dinleyen Vali Akbıyık, Irak sınır köylerindeki ziyaretlerini ise sürdürüyor. Üs bölgelerde bulunan kahraman Mehmetçikleri ziyaret eden Vali Akbıyık, daha sonrada köy ve mezralara bir takım ziyaretler gerçekleştirdi. İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar ve beraberindeki komutanlarla birlikte Irak sınırında Şemdinli ilçesine bağlı köy ve mezraları ziyaret eden Vali Akbıyık, vatandaşlarla sohbet etti. İlk olarak 150 hane ve bin 850 nüfuslu Konur Köyü ile Dereyanı Mezrasına geçen Vali Akbıyık daha sonra Aktütün ve Yeşilbayır Mezraları ile 110 hane ve 800 nüfuslu Uğuraçan köylerini ziyaret etti.

Konur ve Uğuraçan köylerinin içme suyunun karşılandığı Nogaylon Kayyunu bölgesine giderek, dağın altından çıkan su kaynağında incelemelerde bulunan Vali Akbıyık, köy meydanında vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Ziyaret ettiği köylerde yoğun ilgi ile karşılanan Vali Akbıyık, yanına gelen çocuklara ise çeşitli hediyeler verdi.