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Vali Akbıyık tarihi medreseyi ziyaret etti

Hakkâri Valisi İdris Akbıyık, 1701 yılında Hakkâri Beylerinden İbrahim Bey tarafından yaptırılan 2 katlı tarihi Meydan Medresesi’nde incelemelerde bulundu.

Hakkâri Valisi İdris Akbıyık, 1701 yılında Hakkâri Beylerinden İbrahim Bey tarafından yaptırılan 2 katlı tarihi Meydan Medresesi'nde incelemelerde bulundu.


Vali Akbıyık, Hakkâri Üniversitesi tarafından hazırlanıp yürütülen ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından desteklenen “Hakkâri'nin Turizm Merkezi Meydan Medresesi” projesi ile restore çalışmaları devam eden Meydan Medresesi'ni ziyaret etti. Vali Akbıyık, Hakkari merkezde bulunan 2 katlı tarihi Meydan Medresesi'ne ait çevre düzenlemesi ile inşa edilen Hakkâri Kültür Evi yapım çalışmalarını yerinde inceleyip, atıl durumdan kurtarılıp “Hakkâri Kent Arşiv ve Etnografya Müzesi” olarak hizmete sunulması için yürütülen çalışmalar hakkında Hakkâri Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Proje Koordinatörü Murat Adıyam'dan bilgi aldı.

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