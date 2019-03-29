Vali Akbıyık, taziye evi, Kur'an kursu ve spor kompleksinin temel atma törenine katıldı

Hakkâri Valisi İdris Akbıyık, Çukurca ilçesinde yapılacakolan taziye evi, Kur'an kursu ve spor kompleksinin temel atma törenine katıldı.

Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Mustafa Duruk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile birlikte Çukurca ilçesini ziyaret eden Vali İdris Akbıyık, Çukurca Kaymakamı ve Temel Ayça, 2. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Yasin Kalın, İlçe Emniyet Müdürü Oktay Kapsız, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Yaşar Görmez, kurum müdürleri ve vatandaşlar tarafından karşılandı.Daha sonra beraberindekilerle birlikte Cumhuriyet Mahallesine geçen Vali Aknıyık, Çukurca Kaymakamlığı ve Belediyesi tarafından burada yapılacak olan taziye evi ve Kuran kursunun temel atma törenine katıldı.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Vali Akbıyık,"Burada taziye evi ve Kuran kursunun temelini atacağız. Hakikaten Çukurca'da güzel çok yatırımlar, hizmetler, projeler yapılıyor. Bu da onlardan birisi. Bizim inancımız geleneklerimiz gereği taziye evleri, Kuran kursları önemli. Taziye evinin Çukurca'ya hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Daha sonra Vali Akbıyık ve beraberindeki protokol üyeleriyle birliktetaziye evi ve Kuran kursunun temeli attı.

Ardından Yeşil Çeşme Mahallesinde 15 dönüm arazi üzerinde inşaat edilecek olan tam olimpik spor kompleksinin temelini atan Vali Akbıyık, "Çukurca Kaymakamlığımız tarafından yapılacak spor kompleksinin temel atma törenini gerçekleştirdik. Bu kompleksin içerisinde futbol, voleybol, basketbol, koşu sahası, tenis kortu ve soyunma odaları olacak. Yani çağdaş spor tesisleri diğer yerlerde nasılsa ilçemizde de aynısı olacak. Ayrıca burada 80 tane konut inşaatı da devam ediyor. Hakkâri'nin, Çukurca'nın en önemli problemlerinden biri yeterli spor alanlarının olmaması ve konut problemidir. Buraya gelen memurlarımızın, görevlilerimizin kalacak düzgün konutların olmamasıdır. Bu problemler inşallah tek tek çözülecek. Spor kompleksinin yapılmasını destekleyen Spor Toto Genel Müdürlüğümüze ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Çukurca gerçekten güzel yolda kabuğunu kırıyor, çağ atlıyor. İnşallah bu hizmetlerin daha güzeli yapılacak. Birlik beraberlik içerisinde bundan sonrada Çukurcalılar devletiyle, milletiyle beraber olacak. Spor kompleksi hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.