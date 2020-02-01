Vali Akbıyık; “Türkiye'de en çok kar Hakkari'ye yağdı”

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, “Hakkari zor bir coğrafya olduğu için belki de bu yıl Türkiye'de en çok kar buraya yağdı” dedi.

Kent merkezinde kar kalınlığının 1 metreyi geçtiği ve yüksek kesimlerde kal kalınlığının 2,5 metreyi aştığı Hakkari'de karla mücadele çalışmaları sürüyor. 307 yerleşim yolunu ulaşıma kapandığı il, ilçe, belde, köy ve mezralardaki yolların yeniden ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Bazı vatandaşlar ise lapa lapa kar yağışı altında hatıra fotoğrafı çektirirken bazıları ise yürümekten zorlandı. Bazı mahalle sakinleri ise gece yarısı toprak evlerinin damına çıkarak kar temizleme talaşı içerisinde düştüler. Hakkari-Van karayoluna yer yer düşen çığlardan dolayı karayolları yetkilileri, sürücülerin olası çığlara karşı dikkatli olması uyarısında bulunarak büyük çığların inebileceğini ifade ettiler.

Hakkari'nin zor bir coğrafyada bulunduğunu belirten Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, belki de bu yıl Türkiye'de en çok kar Hakkari'de yağdı ifade ederek, “İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği, karayolları, DSİ ve belediyemiz devletin tüm birimleri işbirliği halinde kar ve kışla mücadele ediyor” dedi.