Vali Akbıyık, Ümit ailesinin düğün töreninde halay çekti

Hakkarili iş insanı Fatih Ümit ve Fatoş Kahraman çifti için Merzan Mahallesi'ndeki bir okulun bahçesinde görkemli bir düğün töreni yapıldı. Düğün törenine Vali ve Belediye Başkanı İdris Akbıyık, Vali Yardımcıları Mustafa Emre Kılıç ve Tevfik Kumbasar, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, aşiret liderleri, kanaat önderleri, siyasi parti temsilcileri, iş insanları, esnaf, STK temsilcileri ve binlerce davetli katıldı.

Damadın amcası Engin Ümit, sağdıç iş insanı Sinan Ümit tarafından davetliler tek tek karşılandı. Damada takı takarak ömür boyu mutluluklar dileyen Vali Akbıyık, bir süre davetlilerle sohbet etti.

Vali Akbıyık, Vali Yardımcıları Mustafa Emre Kılıç ve Tevfik Kumbasar, damat ve davetlilerle birlikte kol kola girerek halay çektiler.