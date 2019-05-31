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Vali Akbıyık vatandaşlarla bir araya geldi

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Yüksekova ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.


İftar yemeğinin ardından çarşı merkezine geçen Vali Akbıyık, esnafları ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlarla sohbet eden Vali Akbıyık, sıkıntı ve sorunlarını dinledi. Vali Akbıyık, yanına gelen çocuklarla ilgilenerek, oyuncak ve kitap verdi.


Vali Akbıyık'a Yüksekova Kaymakamı Ramazan Kendüzler, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş da eşlik etti.

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