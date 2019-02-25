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Vali Akbıyık vatandaşlarla birlikte kayak yaptı

Hakkâri Valisi İdris Akbıyık, hafta sonunu 2 bin 500 rakımda bulunan kayak merkezinde değerlendiren vatandaşlarla birlikte kayak yaptı.


Vali Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile birlikte il merkezine yaklaşık 12 kilometre mesafede bulunan kayak merkezini ziyaret etti. Vali Akbıyık, aileleriyle birlikte kayak merkezine akın ederek kaymanın keyfini çıkaran vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Yanına gelen çocuklarla da yakından ilgilenerek onlara oyuncak hediye eden Vali Akbıyık, daha sonra vatandaşlarla birlikte kayak yaptı.


Bazı vatandaşlar, kayak ve snowboard yaparken, kayak yapmayı bilmeyenler ise çocuklarıyla birlikte kızak üzerinde kaymanın keyfini yaşadı.

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