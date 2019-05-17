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Vali Akbıyık, vatandaşlarla iftar açtı

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, valilik ve Türk Kızılay Hakkari Şubesi işbirliği ile kurulan iftar çadırında vatandaşlara yemek dağıtarak iftarı açtı.


Vali İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu eski hükümet konağı bahçesinde valilik ve Türk Kızılay Hakkari Şubesi işbirliği ile kurulan iftar çadırında vatandaşlara yemek dağıtarak onlarla beraber iftar açtı.


Vali Akbıyık, Ramazan ayında yaşanan birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma duygusunun diğer günlere de yayılmasını dilediğinde bulundu.

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