Vali Akbıyık yaralı askerleri ziyaret etti

Vali Akbıyık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile birlikte bölücü terör örgütü tarafından Çukurca İlçesi Bayrak Tepe Üs Bölgesine yapılan saldırıda yaralanan e tedavileri devam eden 2 askeri ziyaret ermek için Hakkâri Devlet Hastanesi'ne gitti. Vali Akbıyık ve beraberindekiler, Merkez Komutanı Kıdemli Albay Engin Kardeş, Başhekim Op. Dr. Bekir Doğan, Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Ahmet Aydın ve Hastane Müdürü Necdet Demir tarafından karşılandı. Vali Akbıyık, hastanede tedavi altına alınan yaralı askeri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.