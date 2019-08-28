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Vali Akbıyık yıldız güreşçiyi makamında kabul etti

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Uluslar Arası Mehmet Akif Pirim Grekoromen Güreş Turnuvasında dünya 3.

olan milli güreşçi Berkant Kurt'u makamından kabul etti.


Olimpiyat şampiyonu Mehmet Akif Pirim adıyla bu yıl 9'uncusu düzenlenen Uluslararası Mehmet Akif Pirim Yıldızlar Grekoromen Güreş Turnuvasında Hakkarili güreşçi Berkant Kurt, 45 kiloda dünya 3'üncüsü oldu. Vali Akbıyık, Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Spor Lisesi Müdürü Sefer Özatak ile birlikte kendisini ziyaret eden yıldız güreşçi Berkant Kurt'un elde ettiği başarısından dolayı kutlayarak bir süre sohbet etti. Türkiye'yi temsil eden sporcu 5 rakibini yenerek bronz madalya kazanan Kurt'a Vali Akbıyık tarafından cumhuriyet altını hediye edildi. Ziyaret çekilen hatıra fotoğrafıyla son buldu.

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