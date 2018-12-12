Vali Akbıyık Yüksekova'da

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Yüksekova'da yapımı devam eden TOKİ konutlarında incelemelerde bulunarak, 500 öğrenciye spor malzemesi desteğinde bulundu.

Vali İdris Akbıyık, beraberindeki heyet ile birlikte sabah saatlerinde geldiği Yüksekova ilçesinde, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Kendüzler, İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş, askeri erkan, Yüksekova Belediye Başkan Vekili Yardımcısı Bayram Özcan ile kurum amirleri tarafından karşılandı. İlk olarak yapımı devam eden TOKİ konutlarında incelemelerde bulunan Vali Akbıyık, çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Mezarlık ve Cumhuriyet mahallelerinde yapımları devam eden okullarda da incelemelerde bulunan Vali Akbıyık'a Hakkâri İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür ile Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı tarafından bilgi verildi.

Şemsettin Onay Anadolu Lisesine geçen ve burada sınıfları gezerek öğrencilerle bir araya gelen Akbıyık, ‘Bir Kitap, Bir İnsan' kampanyası kapsamında öğrencilere kitap hediye etti.

Ardından Yüksekova Kaymakamlığı Aile Destek Merkezini ziyaret eden Vali Akbıyık'ı, Merkez Müdiresi Zübeyde Özcan karşıladı. Sınıfları gezen ve kursiyer kadınlarla kurs hakkında konuşan Akbıyık, kursiyerlere başarılar diledi.

500 öğrenciye spor malzemesi desteği

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne gelen Vali Akbıyık ve beraberindekileri, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İlhan Yılmaz ve öğrenciler tarafından coşkuyla karşılandı. Gençlik Merkezi Spor Salonunda öğrencilerle bir araya gelen Akbıyık, onlarla sohbet etti.

Burada konuşan Kaymakam Kendüzler, salonun 3 sene önce açıldığını belirterek, “Açıldığı günden bugüne kadar gençlerimiz burada sporlarını yapmaktadır. Gençlik merkezimizde 11 branşta gençlerimiz eğitim görüyor. Burada öğrencilerimizi gezdik, çok çeşit branşlar var. Güreşi, tekvandosu, kayak branşları var. Bunların hepsi Yüksekova gençliği için, Yüksekova geleceği için” dedi.

3 bin TOKİ konutu bitmek üzere

Hakkari Valisi Akbıyık ise, bugün Yüksekova'da bir dizi programlar yaptıklarını belirterek, “Ancak en heyecanlı, en coşkulu kalabalığı burada gördük. Normalde beklemiyorduk, sadece gençlik merkezini ziyaret edecektik. Burada birçok spor dalını gördük ve tanıdık. Burada emeği geçen müdürümüze, hocalarımıza ve kaymakamımıza teşekkür ediyorum. Sabah TOKİ konutlarını ziyaret ettik, gerçekten çok güzel. 3 bin civarı konut bitmek üzere. Polis lojmanlarını ziyaret ettik. İnşaatları devam eden okulları ziyaret ettik. Eğitim alanında Yüksekova'nın ihtiyacını tamamen karşılayacak. Burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardında 500 öğrenciye spor malzemesi dağıtıldı.

Vali Akbıyak'a İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Vali Yardımcısı ve Özel İdare Genel Sekreteri Mustafa Duruk, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu da eşlik etti.