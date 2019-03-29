Vali Akbıyık'a "Hakkâri Doğa Sporları Rotaları" kitabı takdim edildi

Hakkâri Üniversitesi öğretim görevlilerinden Emin Yıldırım ve Murat Adıyaman, Vali İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.

Yıldırım ve Adıyaman, Hakkâri Üniversitesi tarafından hazırlanan ve Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresince finanse edilen "Görürsen Her Yer Güzel" projesi kapsamında basılan Hakkâri Doğa Sporları Rotaları kitabını Vali Akbıyık'a takdim ettiler.