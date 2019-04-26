Vali Akbıyık'ın kitap okuma çağrısı ses getirdi

Hakkari Valisi İdris Akbıyık'ın kentte başlattığı “Bir kitap, bir insan” kampanyası çağrısı ses getirmeye devam ediyor.

Vali İdris Akbıyık, kentte öğrenci ve vatandaşları kitap okumaya teşvik etmek amacıyla, bir süre önce başlattığı 'Bir kitap, bir insan' kampanyası amacına ulaşıyor. Hakkari Özel Doğu Koleji İlköğretim Okulu Hakkari'de bir ilk imza atarak veli ve öğrencileri aynı masada kitap okuma etkinliğinde bir araya getirdi. Okul yönetimi velilere roman, öğrencilere ise hikaye kitabı dağıtarak 20 gün boyunca bu kitapları okuyarak kitapta sorular seçilerek yazılı sınav yapılacağını, sınavda birinci gelen veli ve öğrenciye ise ödül verileceği şartı getirdi. Çocukları ile birlikte aynı masaları paylaşarak değişik günlerde 20 gün boyunca kitap okuduklarını anlatan veliler, bu güzel etkinlikte dolayı okul yönetimine teşekkür ettiler. Veliler, ”Valimiz İdris Akbıyık, bir süre önce “Bir kitap bir insan” kampanyası başlatarak herkesi kitap okumaya davet etmişti. Okulumuz da veli ve öğrencileri aynı masalarda buluşturdu ve ilde bir ilke imza attılar. Biz velilere 160 sayfalık Roman kitabı verdiler. 20 gün okumamızı istediler. 20 gün sonunda ise kitabın içinde sorular seçilerek bizleri sınava tabi tutacaklarını söylediler. Çocuklarımıza ise hikaye kitabı verdiler. Çocuklarımızla birlikte bazen evde bazen okulda aynı sıralarında 40 boyunca kitap okuduk. Hayırlısı ile yakında sınava gireceğiz” şeklinde konuştular.

Okul yönetimi ise sınav sonunda veli ve öğrencileri aynı sıralarda yazılı sınava tabi tutacaklarını dereceye girecek veli ve öğrencilere ise değişik ödüller verileceğini söylediler