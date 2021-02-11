Vali Akbıyık'ın talimatıyla ev ziyaretleri sürüyor

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ın talimatı üzerine şehit, gazi ve ihtiyaç sahibi ailelere yönelik ev ziyaretleri devam ediyor.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ın talimatları doğrultusunda vali yardımcıları, kaymakamlar ve kurum amirlerinin şehit, gazi ve dar gelirli ailelere yönelik ziyaretleri düzenli bir şekilde devam ediyor. Hakkari Vali Yardımcısı Tevfik Kumbasar ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Sait Abdullahoğlu, kentin değişik noktalarında bulunan ihtiyaç sahibi aileleri evlerinde ziyaret etti. Kara bata çıka aileleri ziyaret eden Vali Yardımcısı Kumbasar, ailelerle bir süre sohbet ederek gıda kolisi ve çeşitli hediyeler verdi.