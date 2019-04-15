Vali Akbıyık'ın Yüksekova ziyareti

Bir dizi ziyaretlere bulunmak üzere ilçeye gelen Vali Akbıyık, İlçe Kaymakamı Ramazan Kendüzleri makamında ziyaret etti. Kaymakamlık makamında bir süre sohbet eden Vali Akbıyık, beraberindekilerle birlikte, üniversiteye hazırlık öğrencileri için devam eden destekleme yetiştirme kurslarını ziyaret etti. Öğrencilerle bir araya gelen Vali Akbıyık; ideallerindeki mesleğe sahip olabilmeleri için çok çalışmaları gerektiğini aktardı.

Ve daha sonra bin 10 öğrencinin üniversiteye hazırlandığı destekleme ve yetiştirme kursunu gezerek öğretmen ve öğrencileri tebrik ederek ayrıldı. Ziyarette Vali Akbıyık'ı Yüksekova Kaymakamı Ramazan Kendüzler, İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı eşlik etti.