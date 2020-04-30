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Vali Akbıyık'tan 1 Mayıs mesajı

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Abıyık, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Abıyık, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün nedeniyle bir mesaj yayınladı.


Vali Akbıyık mesajında, "Tüm dünyada birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü olarak kutlanan, işçinin emekçi kardeşlerimizin demokratik ve barışçı yollarla hak arayışının simgesi olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün, çalışanların sorunlarının dile getirilmesine ve çözüm yollarına ışık tutmasına vesile olmasını temenni ediyorum. Biz, ‘işçinin ücretini alın teri kurumadan verin' diyen bir medeniyetin, temsilcileriyiz. Alın terinin, beden gücünün, göz nurunun günü olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, iş ve çalışma hayatındaki çeşitli sorunların dile getirilmesi, çözüm önerilerinin ortaya konulması, işçi ve işveren arasındaki muhtemel problemlerin giderilerek hak ve hukuk çerçevesinde karşılıklı dengelerin tesis edilmesi adına kutlanmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde 1 Mayıs artık sorun ve kargaşanın yaşandığı bir gün olarak değil; çalışma hayatındaki problemlerin tümüyle masaya yatırıldığı, dile getirilen bütün çözüm önerilerinin ve taleplerin değerlendirildiği bir anlayışla, birlik ve beraberlik içinde kutlanmaktadır.


Ülkemizin büyümesi, ilerlemesi ve hedeflerine ulaşmasında önemli pay sahibi olan Hakkari halkının ve özellikle işçi kardeşlerimizin; tüm dünyada birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü olarak kutlanan, demokratik ve barışçı yollarla hak aramanın simgesi olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum" dedi.

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