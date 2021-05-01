Vali Akbıyık'tan 1 Mayıs mesajı

Mesajında, Milletlerarası İşçi Kardeşliği Teşkilatı'nın 1889 yılında Paris Kongresi'nde “İşçilerin Ortak Bayramı” olarak kabul edilen 1 Mayıs'ın dünyada olduğu gibi Türkiye' de de herkes tarafından kutlandığını ifade eden Vali Akbıyık, mesajının devamında, "Bizler; insan için kutsal sayılan emeğin etrafında örnek olacak birlik ve dayanışma kültürü ile insana değer veren, emeğe saygı duyan, alın terini kutsal gören büyük bir medeniyetin mensuplarıyız. Şeyh Edebali'nin “İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın” nasihatine de kulak vererek, işçi ve diğer çalışanlarımızın çalışma hayatı ve yaşam standartlarının daha da yükseltilmesi için yoğun çalışmalar sürdürülerek ekonomik ve sosyal kalkınma alanında önemli başarılar sağlanmıştır. Ekonomimizin günden güne güçlenerek günümüz seviyesine ulaşmasında en büyük pay şüphesiz çalışanlarımızındır. Bu duygu ve düşüncelerle, ülkemizin kalkınması ve gelişmesine büyük katkı sağlayan tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutluyor, 1 Mayıs'ın büyük ve güçlü Türkiye idealimize alın teri ve emeğiyle katkı sağlayan, özveri ile çalışan ve üreten vatandaşlarımız arasında birlik ve beraberliğin güçlenmesine vesile olmasını temenni ediyor, bütün emekçilerimize ve ailelerine sağlık, huzur ve mutluluklar diliyorum" dedi.