Vali Akbıyık'tan 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı mesajı

Vali Akbıyık, Kurtuluş Savaşı sonrası denizlerdeki hâkimiyetimizin tasdiki niteliğinde olan Kabotaj Kanunu'nun 1 Temmuz 1926 tarihinde yürürlüğe girdiğini hatırlatarak, “Denizlerimizde yabancı ülkeler tarafından kullanılan imkân ve zenginliklerimizin ülkemiz tarafından kullanılması sağlanmış, bu yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte yabancı devletlerin denizlerimizdeki ticari hâkimiyeti son bulmuştur. Denizlerimize sahip çıkma bilincini insanımıza aşılamış olan Kabotaj Kanunu, denizciliğimizin daha da gelişip büyümesinde önemli rol oynamış, ülkemizin çağdaş medeniyetler düzeyine ulaşması amacıyla başlatılan kalkınma seferberliğine de büyük ivme kazandırmıştır. Gelişen ve büyüyen dünyada, Türkiye gibi büyük önem arz eden bir ülkenin yerini alabilmesi ve stratejik bir güç olabilmesi için iktisadi bağımsızlığının da olması vazgeçilmezdi. İnanıyoruz ki kalbi, aklı ve ruhu aydınlık Türk denizcisi her geçen gün daha da güçlenerek Türk bayrağını, dünyanın denizlerinde sonsuza dek şerefle dalgalandıracaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, hayatını denizlerde kaybeden deniz şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyor, Türk denizciliğinin gelişmesinde emeği geçen denizcilerimizin ve bütün vatandaşlarımızın Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutluyorum” dedi.