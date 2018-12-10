Vali Akbıyık'tan "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü" mesajı

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü" nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Tüm insanlığın ortak değeri, çağdaş dünyanın ortak paydası olan, insan haklarının anayasası olarak da tanımlanan, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin kabulünün 70. yıldönümünü kutladıklarını belirten Vali Akbıyık, "1948'de kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi insanın doğuştan sahip olduğu kişisel hak ve özgürlükleri tanımlayarak her insanın yasa önünde eşit olduğunu, işkenceye, kötü muameleye ve onur kırıcı cezalara tabi tutulamayacağını ilan etmektedir" dedi.

Vali Akbıyık mesajının devamında, "Birleşmiş Milletlerin kurucu üyesi ve İnsan Hakları Evrensel Bildirgesini ilk onaylayan ülkeler arasında yer alan ve tarihi boyunca farklı kültürlere, farklı dinlere kucak açarak dünyada barış kültürüne önemli katkılarda bulunan Ülkemiz, insan hakları konusunda duyarlılığını ortaya koyarak önemli sözleşmelere taraf olmuştur. İnsanın değerinin korunabilmesi, insanca bir yaşamın sürdürülebilmesi ancak insan haklarının güvence altına alınmasına bağlıdır. "İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın” anlayışıyla kökleşen yönetim geleneğimizin, çağın en yüksek hukuk standartları ile günümüz Türkiye'sinde yeniden hayat bulması için çalışan Devletimiz, sadece vatandaşlarımızın değil tüm dünya insanlarının haklarıyla ilgilenmektedir. Nerede yaşanırsa yaşansın gerçekleşen insan hakları ihlalleri sadece o ülkenin sorunu değil tüm insanlığın ortak sorunu olduğu için, başta yaşama hakkı olmak üzere yapılan ağır insan hakları ihlallerine kayıtsız kalınmamakta, mağdur ve mazlumun bu konuda yükselen sesi olunmaktadır. İnsan haklarının korunması ve geliştirilmesinde birçok gelişmiş ülkeyi geride bırakan ülkemiz, çocuğuna ülke aramak için dikenli tellerden geçmeye çalışan mültecilere çelme takan Batı'nın, botlarla Avrupa'ya gitmeye çalışan insanları denizde kaderine terk eden ülkelerin olduğu bir dünyada milyonlarca insana hem kapılarını hem de gönüllerini açmış, onlarla kader birliği yapmıştır. Bizler demokratik ve çağdaş devlet yönetiminin bir ölçüsü olarak kabul edilen insan hakları alanında vardığımız noktayı hiçbir zaman yeterli görmeden, hep daha iyiye, daha güzele ulaşma yönündeki çabalarımızı aktif olarak sürdürerek, tüm bireylerimizin temel hak ve özgürlüklerini güven içerisinde kullanmalarına imkân tanıyacak ortamı oluşturmak için yoğun bir çaba içerisindeyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, her alanda insan haklarının ön planda tutulduğu, insan hakları ihlallerinin en aza indirildiği güvenli bir gelecek temennisiyle 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nü tebrik ediyor, bütün vatandaşlarımıza sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum" ifadelerine yer verdi.