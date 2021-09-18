Vali Akbıyık'tan 19 Eylül Gaziler Günü mesajı

19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle bir mesaj yayımlayan Vali Akbıyık, "Aziz milletimize Anadolu kapılarını açan, üç kıta yedi iklimde hâkimiyet kurduran, Çanakkale'de ve İstiklal Savaşı'nda tüm yokluk ve imkânsızlıklara rağmen vatanına, bayrağına ve istiklaline sahip çıkmasını sağlayan ruh, kadim gazi anlayışıdır. Bu anlayışın verdiği motivasyonla, şehitlik nasıl ki her vatan sevdalısının hasletiyse; gazilik de, vatan için gidilen savaştan fedakârlıkların en büyüğünü ortaya koyarak bu özverinin nişanını bedeninde onurla taşıyanların payesidir. Gazilerimiz; şanlı tarihimizin ebedi kılavuzları, milletimizin bağımsız olma şuurunu diri tutan efsaneleri ve vatanseverliğimizin destanlarını yazan ölümsüz kahramanlardır. Bizler kahramanlık dolu tarihimizi, bu vatan toprakları üzerinde huzur, barış, güven içerisinde yaşayabilmemizi, şehitlerimize olduğu gibi gazilerimize de borçlu olduğumuzu unutmamalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere gazilerimizi saygı ile anıyor, ecdadımızdan bizlere emanet olan vatanımızın müdafaası için canını ortaya koyarak gazilik mertebesine ulaşan kahramanlarımızın ‘19Eylül Gaziler Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyorum" dedi.