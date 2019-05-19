Vali Akbıyık'tan 19 Mayıs mesajı

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Vali Akbıyık, yayımladığı mesajda, "19 Mayıs 1919, bağımsızlığından asla vazgeçmeyecek olan bir milletin; toprak, vatan, bayrak ve ezan uğruna yedi düvele karşı giriştiği var olma mücadelesinin ilk kıvılcımının atıldığı gündür. Türk milleti, hürriyetini zincire vurmak isteyen işgal ve çıkar planlarına karşı amansız bir mücadele vermiş, al bayrağımızı Anadolu'nun her köşesinde bir daha inmemek üzere tüm ihtişamı ile dalgalandırmıştır” dedi.

Mesajında gençlere de seslenen Vali Akbıyık, “Geleceğimizin teminatı sevgili gençler. Ne kadar övünseniz azdır. Sizlerin, milletimizin kurtuluş ve devletimizin kuruluş mücadelesini en iyi şekilde öğrenip dersler çıkararak, ülkesine ve milletine karşı sorumluluklarını bilen, yüksek idealleri olan bir nesil olarak yetişmeniz; aziz cumhuriyetimizin bekasını güvenceye kavuşturacaktır. Ülkemizin sadece ekonomik değil, sosyal kalkınma ve medeniyet yürüyüşü anlamında da geleceğini şekillendirecek olan siz gençlere önemli görev ve sorumluluklar düşüyor. Bu itibarla, geleceğimizi emanet ettiğimiz sizlerin bizlerden daha üstün niteliklere sahip olmanız ve geleceğe güvenle bakmanız için her türlü desteği vermek, bizler için mili bir görevdir. Bu duygu ve düşüncelerle; Samsun'da başlattığı kurtuluş mücadelesiyle bizlere bu vatanı emanet eden başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve milli mücadele kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyor, siz değerli gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100. yıldönümünü kutluyorum" ifadelerini kullandı.