Vali Akbıyık'tan 24 kasım öğretmenler günü mesajı!

Vali İdris Akbıyık mesajında,"Ulusları kurtaranların yalnız ve ancak öğretmenler olduğunu söyleyen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ‘Başöğretmen' unvanını aldığı 24 Kasım tarihi, 1981 yılından bu yana Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Dünyadaki en onurlu mesleklerin başında gelen öğretmenlik; emek, özveri, sabır ve hoşgörü isteyen, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar değerli, saygın bir meslektir.

İnsanlığa doğruyu, güzeli ve iyiyi öğreten, ilim ve irfanı kuşaktan kuşağa aktaran öğretmenler, dünyanın her yerinde çok kutsal bir vazifeyi icra etmektedirler. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün “Ülkemizi gerçek hedefe, gerçek mutluluğa kavuşturmak için iki orduya ihtiyaç vardır: Biri vatanımızı kurtaran asker ordusu, diğeri ulusumuzun geleceğini yoğuran irfan ordusudur.” sözünde açıkça görüldüğü gibi müreffeh yarınların sorumluluğunu adeta fedakâr öğretmenlere yüklemiştir. Çağdaş uygarlık hedefi ile fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür kuşaklar yetiştirmenin gereğini gönülden benimsemiş olan öğretmenlerimiz; ilkeleri, düşünceleri ve yaşama bakışlarıyla insanları doğrudan etkileyerek toplumun biçimlenmesinde birer meşale olmuşlardır. Milletinin ruh ve karakterine biçim veren, Ülkemizin aydınlık geleceğinin mimarı saygıdeğer öğretmenlerimize çok şey borçlu olduğumuzun iyi bilinmesi ve yılın sadece bir gününde değil, her anında hatırlanması ve anlaşılması gerekmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle; aziz vatanımızın dört bir yanında, en ücra yerleşim yerinde her türlü zorluğa ve olumsuzluğa rağmen yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştiren tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutlarken, onlara yaşamları boyunca başarı, sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyor, ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.