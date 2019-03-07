Vali Akbıyık'tan "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" mesajı

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Vali Akbıyık, yayımladığı mesajda, "8 Mart, kadın haklarının hatırlanması ve sorunlarının çözüme kavuşturulması amacıyla 1977 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda alınan bir kararla, tüm dünyada ‘Dünya Kadınlar Günü' olarak kutlanmaktadır. Elbette ki kadının hakkını bir güne sığdırmak mümkün değildir. Özellikle bizim topraklarımızda, bizim kültürümüzde kadın; hem toplumun, hem de toplumun çekirdeği olan ailenin temelidir. Kadın annedir, topluma bireyler kazandırır. Kadın eştir, sorumlulukları paylaşır, yüke omuz verir. Kadın kardeştir, evlattır, sevgi ve masumiyet taşır. Bu nedenledir ki gerek inancımız, gerekse de toplumsal değerlerimiz kadını her zaman baş tacı etmekte, onu çok müstesna bir yere koymaktadır. Bugün ekonomik bakımdan kalkınmış ve medeniyet yarışında öne çıkmış ülkelere baktığımızda, sosyal statü bakımından kadına hak ettiği değeri veren toplumlar olduğunu görmekteyiz. ‘Milletimiz güçlü bir millet olma yolunda azmetmiştir. Bunun gereklerinden biri de kadınlarımızın her konuda yükselmelerini sağlamaktır. Bundan dolayı kadınlarımız ilim ve fen sahibi olacaklar ve erkeklerin geçtikleri bütün öğrenim basamaklarından geçeceklerdir' sözlerinin sahibi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerinin Türkiye Cumhuriyeti'nde hayata geçirildiğinin bir kanıtı olarak kadınların da erkekler gibi birçok siyasi, sosyal ve ekonomik alanda söz sahibi olduğunu görebiliriz. Kadınlara tanınan haklardan biri olan seçme ve seçilme hakkı, ülkemizde 5 Aralık 1934'te tanınmıştır. Türkiye, Fransa ve İtalya'dan 11, Romanya'dan 12, Bulgaristan'dan 13, Belçika'dan 14, İsviçre'den ise 36 yıl önce bu hakkı kadınlarımıza vererek millet olarak kadınlara verdiği büyük değeri gözler önüne sermiştir. Bu düzenlemeler neticesinde, bilim, siyaset, eğitim, kültür-sanat ve iş dünyasında hepimizi gururlandıran, başarılarıyla adından söz ettiren kadınlarımız, geleceğe ilişkin en büyük güvencemiz olmuştur. Bütün bu düzenlemelerin tam anlamıyla hayata geçirilmesi, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmesinin yanında, toplumun tüm bireylerinin de cinsiyet ayrımcılığına ve kadına şiddete karşı mücadele etmesi, aynı zamanda kadınlarımızın da haklarına sahip çıkmaları ve haklarını cesaretle savunmaktan çekinmemesiyle mümkün olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle hayatımızın her anında bize destek olan, eğiten, yetiştiren, bizi biz yapma yolunda yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren fedakâr kadınlarımızın, şehit ve gazilerimizin eş ve annelerinin ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum" dedi.