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Vali Akbıyık'tan alışveriş merkezine ziyaret

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, kentin en büyük alışveriş merkezini ziyaret ederek, vatandaşlarla bir sürü sohbet etti.


Vali İdris Akbıyık, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ile birlikte Hakkari'de faaliyet gösteren ve 42 kişinin istihdam edildiği alışveriş merkezi olan AHS'yi ziyaret etti. Burada ürün ve fiyatları inceleyip alışveriş yapan Vali Akbıyık, vatandaşlarla da bir araya gelerek sohbet etti.


Çarşı merkezindeki ziyaretlerini sürdüren Vali Akbıyık, esnafları da ziyaret ederek ‘hayırlı işler' dileklerinde bulundu.

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