Vali Akbıyık'tan Bağışlı köyüne ziyaret

Vali Akbıyık, beraberindeki Vali Yardımcısı Mustafa Duruk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Süleyman Dilberoğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür ile birlikte Bağışlı Mehmetçik İlk ve Ortaokulunu ziyaret ederek, "Bir Kitap Bir İnsan" kampanyasını başlattı.

Burada kampanyanın amacına değinen Vali Akbıyık, bir süre sohbet ettiği öğrencilere kitap okumalarını ve yanındaki birine de okutmalarını istedi. Okumanın önemine vurgu yapan Vali Akbıyık, daha sonra aynı sırayı paylaştığı öğrencilerle birlikte kitap okudu.

Ardından Bağışlı Anaokuluna geçen Vali Akbıyık, burada öğrenim gören minik öğrencilere oyuncak hediye ederek birlikte oyun oynadı. Daha sonra köyde bulunan Hakkârili Türk Halk Müziği sanatçısı Aydın Aydın'ın evine konuk olan Vali Akbıyık, burada bir araya geldiği vatandaşlarla sohbet ederek sorun ve taleplerini dinledi.

İdris Akbıyık, beraberindekilerle birlikte Bağışlı ve Zap Jandarma Karakol Komutanlıklarını da ziyaret ederek burada görevli askerlerle bir araya geldi. Komutanlardan bölge hakkında bilgi alan Vali Akbıyık, bir süre sohbet ettiği askerlere görevlerinde başarı ve kolaylıklar diledi.