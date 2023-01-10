Vali Akbıyık'tan ceza infaz kurumuna kitap bağışı

Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü tarafından "Kitap iyileştirir" sloganıyla başlattığı kampanyaya Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ta kitap bağışında bulundu.

Adalet Bakanlığı tarafından "Kitap iyileştirir" sloganıyla başlatılan kitap bağışı kampanyasına Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü de destek verdi.

Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü tarafından belediye binası önünde kurulan standın açılış kurdelesini Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü H. Salih Kaya ve il emniyet müdür yardımcıları beraber kestiler. Vali İdris Akbıyık, Vali Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu, Hakkari Barosu Başkan Yardımcı Av. Rıdvan Kurt ve yönetim kurulu üyesi Av. Engin Çallı'da kitap bağışında bulundu.

Vali İdris Akbıyık, infazın temel amacı doğrultusunda ceza infaz kurumlarında hükümlü ve tutukluların kendilerini geliştirmeleri, boş zamanlarını etkin bir şekilde kullanmaları için kütüphaneler oluşturulduğunu ifade ederek, ”Hakkari'ye ilk geldiğimiz günden beri birinci vazifemiz kitap eğitim diyoruz. Elimizde geleni yapıyoruz Allah'a şükür Hakkari bugün okuyor okutuyor. Bu da direk olarak Hakkari'nin başarısına yansıyor. Adalet bakanlığımızın başlattığı bu kampanyayla daha çok okuyacaklar. Biz beşikten mezara kadar okuyacağız. Allah'ın ilk emri okudur. Tekrar bir kitap bir insan ve kitap iyileştirir diyoruz. Kitap okuyun spor yapın” dedi.

Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü yetkilileri ise, kurumlarında eğitim ve öğretim faaliyetlerinin sürdürülmesinde; Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü, Müftülüğümüz ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olmak üzere üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yaptığını belirterek kendilerine teşekkür ettiler.