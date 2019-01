Vali Akbıyık'tan ‘Çocuk İl Kabul Birimi'ne ziyaret

Vali Akbıyık ve eşi Sevim Akbıyık, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü H. Salih Kaya ve kurum çalışanları tarafından karşılandı. Çocuk İl Kabul Biriminde kalan çocuklarla bir süre sohbet eden Vali Akbıyık, çocukların eğitim durumları hakkında bilgi aldı. Eşi Sevim Akbıyık ile birlikte çocuklara kitap, satranç takımı ve değişik hediyeler veren Vali Akbıyık, daha sonra kurumun çalışmaları hakkında Müdür Kaya'dan bilgi aldı.

Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan Vali Akbıyık, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün önemli bir müdürlük olduğunu söyledi. Vali Akbıyık, “Kurumumuz mağdur aile ve çocuklara yardım ediyor. Şu anda da İl Çocuk Kabul Bölümündeyiz. Burada kalanları ziyaret ettik. Kadın sığınma evimizi ziyaret edeceğiz. Buradaki birimde 7 çocuğumuz var. Bunların eğitim, sağlık ve her türlü ihtiyaçları karşılanıyor. Kadın sığınma evimizde ise 6 çocuk, 10 bayan bulunuyor. Yine koruyucu ailelerimiz var ve 11 çocuğumuzda koruyucu ailelerinin yanında her türlü destek ve ihtiyaçları gideriliyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüzde şehit ve gazi birimi ile engelli ve yaşlı birimleri de var. Her türlü iş ve ihtiyaçları burada gideriliyor. Ayrıca burada bakım hizmetleri sağlanıyor. Yine aile destek merkezleri ve toplumun her kesimiyle ilgili görevleri bulunuyor. Ne kadar aktif olarak çalıştığı ile ilgili bizlerde kurumumuzu ziyaret ettik” dedi.