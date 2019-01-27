İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vali Akbıyık'tan çocuk oyun merkezine ziyaret

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Hakkâri Belediyesi tarafından "2017 Hakkâri Dönüşüm Programı" kapsamında yapılan Çocuk Oyun ve Kültür Merkezini ziyaret etti.

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Hakkâri Belediyesi tarafından "2017 Hakkâri Dönüşüm Programı" kapsamında yapılan Çocuk Oyun ve Kültür Merkezini ziyaret etti.


Vali İdris Akbıyık, eşi Sevim Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık ve eşi Esra Balık, çocukların yoğun ilgi gösterdiği Çocuk Oyun ve Kültür Merkezi ziyaret etti. Merkezde bulunan ailelerle sohbet eden Vali Akbıyık, yakından ilgilendiği çocuklarla da oyun oynayarak kitap hediye etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.