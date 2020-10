Vali Akbıyık'tan Cumhuriyet Bayramı mesajı

Vali Akbıyık, mesajında, "Milletimizin şanlı ve onurlu mücadelesinin ürünü olan ve millet egemenliğine dayanan Cumhuriyetimizin 97. yılını kutluyor olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün ‘benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır' vecizesinde vurguladığı gibi Cumhuriyetin bekasını sağlamak ve Atatürk'ün gösterdiği özgür ve müreffeh muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için var gücüyle çalışacağından şüphemiz yoktur. Cumhuriyet, her türlü imkansızlıklara rağmen çok ağır bedeller ödenerek, örnek vatan sevgisi, hürriyet ve istiklal aşkıyla gösterilen kahramanlığın eseridir. Nitekim ezelden beridir hür yaşamış Türk milleti, Kurtuluş Savaşını da bu azimle kazanmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük eserim dediği Cumhuriyet, geleceğimizin de en büyük güvencesidir. Kurtuluş Savaşı milletimizin var olma mücadelesi, Cumhuriyet ise yeniden dirilişin sembolüdür. Cumhuriyet, her türlü zorluk ve yokluğa rağmen, milletimizin özünde var olan birlik ve beraberliğin, bağımsızlık ve hürriyet aşkının, muasır medeniyet seviyesine erişmiş güçlü bir Türkiye kurma azim ve kararlılığının gurur verici eseridir. Cumhuriyet, yeni kurulan bir devletin ulusal bağımsızlığını kazanabilmek için giriştiği eşsiz bir mücadelenin sonucunda elde ettiği büyük bir kazanımdır. Milletimiz tarih boyunca hep özgürlüğüne düşkün olarak yaşamış ve Kurtuluş Savaşı'nı da bu azimle kazanmış bir millettir. 97. yılını kutladığımız bu en büyük bayramımız, bugünlere gelene dek verilen mücadele ile dünya tarihine altın harflerle yazılmış bir bağımsızlık savaşının sonucudur. Türkiye Cumhuriyeti, aradan geçen 97 yılda başta demokrasi, insan hakları, eğitim, sağlık, bilim, ulaştırma başta olmak üzere tüm alanlarda önemli mesafeler kat etmiştir. Cumhuriyetimizin değerlerini demokrasiyle taçlandırma başarısı gösteren ülkemiz, barışı esas alan dış politikasıyla, köklü tarihi geçmişi, zengin kültürü ve jeopolitik konumuyla bölgemizin ve dünyanın parlayan yıldızıdır. Türkiye Cumhuriyeti, artık her alanda dev atılımlar gerçekleştirmiş bir dünya devletidir. Bundan sonrada Türkiye Cumhuriyeti önünde uzanan aydınlık yolda, emin adımlarla ilerlemeye devam edecek, benimsediği, evrensel ilkeleri muhafaza ederek uygar dünyanın onurlu bir üyesi olmak için verdiği kararlı mücadeleyi sürdürülecektir. Bu duygu ve düşüncelerle; Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, bu aziz vatanın bütünlüğü ve bağımsızlığı için canlarını ortaya koyan tüm şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi şükranla anıyor, tüm halkımızın Cumhuriyet Bayramı'nı içten dileklerimle kutluyorum" dedi.