Vali Akbıyık'tan doğalgaz müjdesi

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, kent merkezinde devam eden doğalgaz boru hattı döşeme çalışmalarını inceledi. Yürütülen çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi alan Vali Akbıyık, doğalgazın Hakkâri için büyük önem taşıdığını belirterek, çalışmalarının son hızla devam ettiğini söyledi. Bazı noktalarda kazı, hat döşeme ve sistem kutuları yerleştirme çalışmalarında son aşamaya gelindiğini dile getiren Vali Akbıyık, Ekim ayı içerisinde doğalgaz kullanımının başlayacağı müjdesini verdi.

Hakkâri'de 2018 yılında başlatılan çalışmalar kapsamında 25 kilometre hat döşenirken, 300 binaya doğalgaz kutusu bağlanarak, bin 500 eve hat ulaştırıldı. Bunun yanı sıra çarşı merkezi ile Gazi ve Yeni mahallelerindeki tüm kamu kurumlarına da doğalgaz kutusu bağlandı.