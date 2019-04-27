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Vali Akbıyık'tan esnaflara ziyaret

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, esnafları ziyaret ederek bir süre sohbet etti.


Sürekli halkla iç içe olan Vali İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Emniyet Müdürü S.Suvat Dilberoğlu, kent merkezindeki ziyaretlerini sürdürüyor. Vali Akbıyık ve beraberindekiler esnafları ziyaret ederek işyerlerine misafir oldular. Yoldan geçen vatandaşlarla da sohbet eden Vali ve beraberindekiler, vatandaşların sorunlarını yerinde dinlediler. Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Emniyet Müdürü S.Suvat Dilberoğlu, Bulvar Caddesi üzerinde bulanan belediye binası yanındaki özel harekat şubesi ekiplerini de ziyaret ederek bir süre sohbet ettiler. Burada gazeteci Feyzullah Taş'la bir süre sohbet eden Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Emniyet Müdürü S.Suvat Dilberoğlu birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiler.

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