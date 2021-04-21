Vali Akbıyık'tan Hakkari'nin kurtuluş yıl dönümü mesajı

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Hakkari'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Vali Akbıyık, yayınladığı mesajında, “Ya istiklal ya ölüm diyerek yola çıkan asil milletimizin bize bıraktığı bu topraklarda, Hakkâri ilimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünü kutlamanın heyecanı ve gururunu yaşamaktayız. Vatanımızın işgaline karşı milletimizin direnişinin en güzel örneklerinden biri de hiç şüphesiz Hakkari halkının verdiği mücadeledir. Yürekleri vatan sevgisiyle dolu Hakkari halkı gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine kadar canları pahasına direnerek üstlerine düşen görevi layıkıyla yerine getirmişlerdir. Ecdadımızın kanıyla sulanan bu topraklarda bizlere düşen görev sosyal, kültürel ve folklorik değerleriyle, özellikle doğasıyla önemli bir konuma sahip ilimizin kalkınması ve gelişmesi için var gücümüzle çalışmaktır. Bir diğer sorumluluğumuz ise benliğini yitirmiş ve mazisini unutmuş toplumların, tarihin enkazı içinde yok olacağını bilerek bu doğrultuda adımlar atmaktır. Geçmişten aldığı güçle, bugün 103. yıl dönümünü kutladığımız Hakkari'nin düşman işgalinden kurtuluşu, geleceğe emin adımlarla ilerleyen siz değerli halkımızın yoluna tutulan bir ışıktır. Aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anarken, tüm Hakkârili vatandaşlarımızın 22 Nisan Kurtuluş Gününü kutluyor, en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.