İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vali Akbıyık'tan İl Özel İdaresine ziyaret

Hakkâri Valisi İdris Akbıyık, İl Özel İdaresini ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.


Vali Akbıyık; Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Mustafa Duruk, İl Özel İdaresi Genel Sekreter yardımcıları Mehmet Tunç ve Nurettin Fırat, İl Genel Meclisi Başkanı Gülizar İliş ve il encümenleri tarafından karşılandı. Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Mustafa Duruk'u makamında ziyaret eden Vali Akbıyık, daha sonra il genel meclisi üyeleriyle bir araya geldi. Ziyarette il genel meclisinin genel çalışmaları, köylere yapılan ve yapılacak hizmetler ele alınarak değerlendirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.