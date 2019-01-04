Vali Akbıyık'tan İl Özel İdaresine ziyaret

Vali Akbıyık; Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Mustafa Duruk, İl Özel İdaresi Genel Sekreter yardımcıları Mehmet Tunç ve Nurettin Fırat, İl Genel Meclisi Başkanı Gülizar İliş ve il encümenleri tarafından karşılandı. Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Mustafa Duruk'u makamında ziyaret eden Vali Akbıyık, daha sonra il genel meclisi üyeleriyle bir araya geldi. Ziyarette il genel meclisinin genel çalışmaları, köylere yapılan ve yapılacak hizmetler ele alınarak değerlendirildi.