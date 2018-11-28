Vali Akbıyık'tan ilk Hakkari hatırası

Hakkari'ye atanan Vali İdris Akbıyık, Hakkari Belediyesi tarafından yapılan kent parkı ziyareti esnasında ilk defa hatıra fotoğrafı çektirdi.

Atlılar Caddesi üzerinde yapılan ve içinde bisiklet, koşu ve yürüyüş yolları, 400 kişilik amfi tiyatro, çocuklar için tekerlekli patent alanları, çocuk oyun grupları, oturma kamelyaları, özel süs havuzları, fitness salonu, çocuk oyun alanları, özel dekoratif aydınlatmalar ve 2 bin 500 metre peyzaj alanı ve diğer kent ekipmanlarının yer aldığı Kent Parkı ziyaret eden Vali Akbıyık, Sümbül Dağı manzarasına karşı hatıra fotoğrafı çektirdi. Karlı Sümbül Dağı manzaralı olan Kent Park'ta çektirdiği hatıra fotoğrafı, Hakkari'deki ilk hatıra fotoğrafı olan Vali Akbıyık, Hakkari'nin daha güzel olacağını ve bunun içinde hizmetlerin kaldığı yerden devam edeceğini söyledi.

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim'in kentte yaptığı hizmetlerin takdire şayan olduğunu belirterek, hizmetlerin halkı da çok memnun ettiğini söyledi.

İHA muhabirinin çektiği Vali Akbıyık'ın fotoğrafı ise, kentte çekilen ilk hatıra fotoğrafları arasında yerini aldı.