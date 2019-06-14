Vali Akbıyık'tan karne dağıtımı

Vali İdris Akbıyık, Hakkâri Dağ ve Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Komando Albay Hamdi Ünal Akmeşe, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu, Merzan Mahallesi'nde iki yıl önce hizmete giren 8 derslik, 70 öğrenci ve 23 öğretmenin bulunduğu Güzel Sanatlar Lisesini ziyaret etti. Vali Akbıyık ve beraberindekiler, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, müdür yardımcıları Mustafa Kahraman ve Ali Korkmaz, Şube Müdürü Ayhan Turgut, Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Kazım Gür, öğretmen ve öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılandı.

Vali Akbıyık ve beraberindekiler, Güzel Sanatlar Lisesi Beceri ve Tasarım Atölyesi Müzik Sınıfının açılışını yaparak öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldiler. Buradaki müzik aletlerini tek tek inceleyen Vali Akbıyık, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Öğretmen ve öğrencilerin güzel sesleri ile mini bir konser vermesinin ardından Vali Akbıyık, öğrencilere kendi elleriyle karnelerini dağıtarak başarıların devamını diledi. Vali Akbıyık, “Hakkari'ye ilk geldiğimiz günden beri birinci meselemiz eğitim, kitap ve okul dedik. Bugünde örgün eğitimin sonuna geldik. Bütün öğrencilerimize başarılar diliyoruz. Yarın YKS var Hakkari'deki gençlerimize ve ülkemizdeki bütün gençlere, kardeşlerimize başarılar diliyoruz. Allah zihin açıklığı versin, hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ise, il genelinde 2018-2019 eğitim öğretim yılında 362 okulda 71 bin 495 öğrencinin yaz tatiline girdiğini söylediler.