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Vali Akbıyık'tan Kaymakam Güven'e ziyaret

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Trabzon’un Arsin Kaymakamlığından Şemdinli Kaymakamlığına atanan Yakup Güven’i makamında ziyaret etti.

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Trabzon'un Arsin Kaymakamlığından Şemdinli Kaymakamlığına atanan Yakup Güven'i makamında ziyaret etti.


Şemdinli'ye gelen Vali Akbıyık'ı, hükümet konağı önünde Kaymakam Güven, Belediye Başkanı Tahir Saklı, İlçe Emniyet Müdürü Murat Evren ve kurum amirleri karşıladı. Akbıyık, Kaymakam Güven'e yeni görev yerinin hayırlı olması dileğinde bulundu.


Daha sonra Vali Akbıyık ve beraberindeki heyet, esnaf ziyareti yaparak vatandaşlarla oturup çay içti. Daha sonra Bağlar köyüne geçen Vali Akbıyık'a İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper de eşlik etti.

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