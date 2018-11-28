Vali Akbıyık'tan Kaymakam Kendüzler'e ziyaret

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Kendüzler'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Vali Akbıyık, Kaymakam Kendüzler ve kaymakamlık personeli tarafından hükümet konağı bahçesinde karşılandı. Makama geçerek Kendüzler'le bir süre görüşen Vali Akbıyık, yeni görevinde de başarılar diledi.

Kaymakam Kendüzler ise, her yeni görevin yeni bir heyecan olduğunu ve kendisine tevdi edilen bu görevi de en iyi şekilde yerine getirmek için gayret göstereceğini ifade ederek, Vali Akbıyık'a ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Kaymakamlık makamında bir süre oturan Vali Akbıyık, daha sonra Kaymakam ve Yüksekova Belediye Başkan Vekili Kendüzler ile Esendere Sınır Kapısına geçti.