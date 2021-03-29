Vali Akbıyık'tan korona virüs tedbirleri denetimi

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık öncülüğünde "Dinamik Denetim Modeli" süreci kapsamında cadde, sokak ile meydanlarda temizlik, maske ve mesafe denetimi yapıldı.

Denetimden önce gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Akbıyık, dinamik denetim modeli çerçevesinden Cumhurbaşkanının talimatı ile İçişleri Bakanlığının gönderdiği genelgeler doğrultusunda denetimler yaptıklarını söyledi. Hakkari merkez, ilçe ve beldelerinde sağlıkçılar, emniyet ve jandarma ekipleri, sivil toplum örgütleri, muhtarlar ve tüm kamu kurum çalışanlarıyla denetimlere çıktıklarını ifade eden Akbıyık, “Buradaki amaç, Hakkari'yi korona virüsle mücadeleye en üst düzeye çıkarmak. Vatandaşlarda maske, mesafe ve hijyen konusunda bir farkındalık oluşturmak. Tüm dünyada ve ülkemizde olduğu gibi maalesef ilimizde de korona ciddi bir problem ve son zamanlarda ilimizde ciddi bir artış yaşanıyor. Hedefimiz, Hakkari'nin mavide kalması ve bir takım kısıtlamalarda mahrum olmasıdır. Dinamik denetim sürecinde bütün amacımız ve hedefimiz Hakkari'nin daha sağlıklı koronasız, virüssüz günlere kavuşmasıdır'' dedi.

Denetimlere Vali Yardımcısı Mustafa Emre Kılıç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, ilgili kurum amirleri, polis, sağlıkçılar ve zabıta katıldı.