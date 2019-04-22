Vali Akbıyık'tan kurtuluşu mesajı

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Hakkâri'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümünü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Vali Akbıyık mesajında, "Bugün kadim kentimiz Hakkâri'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümünü kutlamanın heyecanını ve coşkusunu yaşıyoruz. Kurtuluş günleri, gençlerimize; 'geleceği görmek için geçmişi anlamak gerektiğine' dair bir şuur vermeye gayret ettiğimiz günlerdir. Değerli Hemşehrilerim; tarihini ve geçmişini iyi bilmeden geleceği inşa etmek mümkün değildir. Bu nedenle kurtuluş günlerimiz, tarihe ışık tutması açısından son derece önemlidir. Bizlere düşen görev tarihiyle, sosyal, kültürel ve folklorik değerleriyle ve doğasıyla önemli değerlere sahip ilimizin kalkınması ve gelişmesi için var gücümüzle çalışmaktır. Hepimizin ortak değeri, Hakkâri ve ülkemiz olmalıdır. Esaret altında yaşamaktansa ölümü tercih eden, şehitlik mertebesini kendine şeref madalyası gören ruh, bugün bizlere bağımsız, hür ve istiklalini kazanmış bir ülkede yaşamak imkânını kazandırmıştır. Bu büyük mücadelenin, şanlı başarının mirasçıları olan bizler bütün bunları bir emanet bilmeli ve bu emaneti yücelterek korumayı ilke edinmeliyiz. Geçmişten aldığı bu güçle bugün 101. yıl dönümünü kutladığımız Aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anarken, tüm Hakkârili vatandaşlarımızın 22 Nisan Kurtuluş Gününü kutluyor, en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi.