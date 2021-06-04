Vali Akbıyık'tan mahkûmlar için kitap bağışı

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, 'Bir Kitap Bir Umut' kampanyası kapsamında ceza infaz kurumu kütüphanelerine kitap bağışında bulundu.

Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolü gereğince ceza infaz kurumu kütüphaneleri için ülke genelinde başlatılan kampanya kapsamında Hakkari'de de kitap bağışı kampanyası devam ediyor. "Bir Kitap Bir Umut" adlı kampanya kapsamında Hakkari Belediyesi önünden kurulan standı ziyaret eden Vali Akbıyık, kitap bağışında bulundu.

Vali Akbıyık'a Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar ve bazı kurum müdürleri eşlik etti. Açılan kitap bağış standına vatandaşlar da yapacakları katkılarla ceza infaz kurumlarında bulunanlara umut olacak. Kampanyanın 16 Haziran'a kadar devam edileceği öğrenildi.