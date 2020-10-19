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Vali Akbıyık'tan Muhtarlar Günü mesajı

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.


Vali Akbıyık, yayımladığı mesajda, "Muhtarlarımızın hizmetlerinin hatırlanması, sorunlarının konuşulması ve problemlerine çözüm üretilmesi amacıyla 2015 yılında 19 Ekim günü Muhtarlar Günü ilan edilmiştir. Demokrasi zincirinin ilk halkasını oluşturan muhtarlık teşkilatı, yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden, devletimizin her noktadaki kurumsal temsilciliğidir. Muhtarlarımız bulunduğu mahalle ya da köyde devletimizin tüm kurumlarını temsil etmekte ve halkımızla devlet kurumları arasında köprü vazifesi görmektedir. Bilhassa vatandaşımızın eli, gözü, kulağı konumundadır. Özellikle ilimizin konumu itibariyle hassas oluşu muhtarlarımıza çok büyük sorumluluklar yüklemektedir. Devletin temsilcisi olarak faaliyet gösteren bütün muhtarlarımızın, görevlerini sağduyu içerisinde ve samimi olarak gerçekleştirmeleri en büyük temennimizdir. Mahalli idarelerimizin temel taşı olan muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, kendilerine sağlık, mutluluk ve görevlerinde başarılar diliyorum" dedi.

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