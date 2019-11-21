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Vali Akbıyık'tan öğretmenlere gül

Hakkâri Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, yaklaşan 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle kentte görev yapan öğretmenleri ziyaret ederek gül hediye etti.


Vali Akbıyık, Gazi İlk ve Ortaokulunun konferans salonunda devam eden “Sınıf Yönetimi” seminerine sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür ve öğretmenler tarafından karşılanan Vali Akbıyık, burada bir araya geldiği öğretmenlerin yaklaşan 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayarak gül hediye etti.


Daha sonra bir konuşma yaparak öğretmenlik mesleğinin önemine değinen Vali Akbıyık, günlerini kutladığı öğretmenlere hem öğrenerek hem de öğreterek iyi bir ara tatil geçirmelerini diledi.


Vali İdris Akbıyık, verilen eğitim seminerini bir süre izledikten sonra okuldan ayrıldı.

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