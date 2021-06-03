Vali Akbıyık'tan rehabilitasyon merkezine ziyaret

Vali İdris Akbıyık, Kıran Mahallesi Çallılar semtindeki 210 öğrencisi ve 20 öğretmeni bulunan Kardelen Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti. Rehabilitasyon merkezi idarecileri ile bir araya gelerek bir süre sohbet ettikten sonra sınıfları tek tek dolaşan Vali Akbıyık, çocuklara çeşitli hediyeler vererek yakından ilgilendi.

Kardelen Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi sahibi Hikmet Demir, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Vali Akbıyık ve beraberindekilere teşekkür etti.

Vali Akbıyık'a İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Cumhur Demir eşlik etti.