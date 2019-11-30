Vali Akbıyık'tan Reng-i Hakkari'ye ziyaret

Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, beraberinde İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, MHP Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Korkmaz, İl Müftü Vekili Osman Doğan, Hakkari Belediyesi ek hizmet binasında bulunan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Reng-i Hakkari Sanat Topluluğunu ziyaret etti. Vali Akbıyık ve beraberindekiler Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, Belediye Özel Kalem Müdürü İsa Ölmez, Hakkari Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ayhan Tunç ve birim müdürleri, bazı mahalle muhtarları ile Reng-i Hakkari sanat topluluğu tarafından karşılandı. Buradaki sanatsal faaliyetler hakkında müdür Tunç'tan bilgi alan Vali Akbıyık, daha sonra Dengbejler ve erbane topluluğunu ziyaret etti. Erbane topluluğunun seslendirdiği şarkıları dinleyen Vali Akbıyık, güzel şarkılardan dolayı kendilerini teşekkür etti. Hakkari Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü birimlerini tek tek dolaşan Vali Akbıyık ve beraberindekiler Reng-i Hakkari dans ve halk oyunları ekibinin gösterisini izlediler. Buradaki kursları ziyaret eden Vali Akbıyık, Hakkari'yi en iyi şekilde dünyada ve Türkiye'de tanıtan Reng-i Hakkari sanat topluluğuna teşekkür etti.