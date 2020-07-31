Vali Akbıyık'tan şehit ailesine bayram ziyareti

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, şehit Reşit Berk'in ailesine bayram ziyaretinde bulundu.

Vali Akbıyık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Savaş Şimşek ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Kaya ile birlikte şehit Reşit Berk'in ailesini ziyaret etti. 1999 yılında Üzümcü Köyü Karakolu'nda teröristlerle girilen çatışmada şehit olan 9 çocuk babası Reşit Berk'in Merzan Mahallesi'nde ikamet eden ailesini ziyaret eden Vali Akbıyık, şehit ailesinin bayramını kutladı. Şehit Bebek M. Bedirhan Üs Bölgesi ile Kalana'da görev yapan jandarma, polis ve güvenlik korucuları ile bayramlaştıklarını belirten Akbıyık, "Bugün aynı zamanda Bedirhan bebek ve annesinin şehit edilişinin yıl dönümü. Onlara Allah'tan rahmet diliyoruz. Şimdi de şehit ailemizi ziyaret etmeye geldik. Tabii bu fırsatla tüm Hakkari halkının bayramını kutlarken, şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum” dedi.

Tüm kurumların şehit ailelerini ziyaret etmeye riayet ettiklerini dile getiren Vali Akbıyık, “Bu bayram korona virüs pandemisinin etkisi altında geçiyor. Toplum olarak bayramlaşma yapmamaya gayret ediyoruz. Yine maske, hijyen, sosyal mesafe önemli. Özelikle internet veya telefonlaşma yoluyla bayramlaşıyoruz. Korona ile ilgili tedbirlerimizi dün itibarı ile yayınladık. Düğünleri tekrar 4 saate düşürüp, taziyeleri kaldırdık. Tabii her şey Hakkari halkının daha huzurlu, daha sağlıklı günlere kavuşması içindir. Biraz sabretmemiz ve dikkat etmemiz gerekiyor. İnşallah aldığımız tedbirlerle hep beraber bunu engelleyeceğiz'' ifadelerini kullandı.