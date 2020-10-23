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Vali Akbıyık'tan Şemdinli'ye ziyaret

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Şemdinli ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.


Vali Akbıyık ve beraberindekiler; İlçe Kaymakamı Yakup Güven, Belediye Başkanı Tahir Saklı, İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Demirel, Jandarma Komutanı Yarbay Erdoğan Carık ve AK Parti İlçe Başkanı Fahri Şakar ve kurum amirleri tarafından karşılandı. Vali Akbıyık ve beraberindekiler, ilçe merkezindeki esnafı gezerek taleplerini dinledi.


Daha sonra belediye binasına geçerek Başkan Saklı'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Akbıyık, daha sonra vatandaşlarla çay içip sohbet etti.


İlçede yeni açılan iş yerinin de açılışına katılan Vali Akbıyık, daha sonra il merkezine gitmek üzere ayrıldı.

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