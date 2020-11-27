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Vali Akbıyık'tan sosyal mesafe ve maske denetimi

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, sosyal mesafe ve maske denetimi yaptı.


Vali İdris Akbıyık, beraberindeki Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Adalet Komisyonu Başkanı Tuğrul Durmaz, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ile çarşı merkezinde ziyaret ve denetimlerde bulundu. Vali Akbıyık ve beraberindekiler, yolda geçen vatandaşları maske ve sosyal mesafe konusunda uyardı. Cumhuriyet ve Bulvar caddelerinden Hastane Kavşağı'na kadar yürüyen Vali Akbıyık ve beraberindekiler, esnafla da sohbet etti.


Vali Akbıyık ve beraberindeki protokol üyelerini görmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen vatandaşlar, kendilerini yalnız bırakmayan Vali Akbıyık'a minnettar olduklarını söylediler.

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