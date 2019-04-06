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Vali Akbıyık'tan Taş ailesine taziye ziyareti

Hakkâri Valisi İdris Akbıyık, annesi vefat eden Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Taş ve yakınlarına taziye ziyaretinde bulunarak başsağlığı diledi.


Vali Akbıyık, beraberindeki Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile hayatını kaybeden 79 yaşındaki 4 çocuk annesi Fatma Taş için Hacı İbrahim Şen Camii'nde kabul edilen taziyeye katıldı.


Vali Akbıyık, annesini kaybeden Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Taş ve yakınlarına başsağlığı diledi.


Ailenin acısını paylaşan Vali Akbıyık, okunan duanın ardından taziyeden ayrıldı.

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