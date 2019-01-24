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Vali Akbıyık'tan Tuğgeneral Kalın'a ziyaret

Hakkâri Valisi İdris Akbıyık, Çukurca 2.

Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Yasin Kalın'ı ziyaret etti.


Tuğgeneral Kalın tarafından karşılanan Vali Akbıyık, daha sonra askeri merasim birliğini selamladı. Vali Akbıyık, daha sonra makamına geçtiği Tuğgeneral Mehmet Yasin Kalın ile bir süre görüştü.


Ziyarette Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Çukurca Kaymakamı Temel Ayca, Yüksekova Kaymakamı Ramazan Kendüzler, Hakkâri Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve İl Jandarma Komutan Vekili Albay Burhan Aydın da hazır bulundu.

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