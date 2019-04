Vali Akbıyık'tan ‘Turizm Haftası' mesajı

Vali Akbıyık, yayımladığı mesajda, "Toplumumuzda; turizm farkındalığını arttırmak, özellikle iç turizmi canlandırmak ve halkın turizm faaliyetlerine katılımını sağlamak amacıyla her yıl 15-22 Nisan tarihleri arası Turizm Haftası olarak kutlanmaktadır. Türkiye, son 20 yıldır turizmin önemini kavrayarak dünya sıralamasındaki yerini ve turistlerin gözündeki değerini giderek arttırmakta ve buna yönelik faaliyetlerine hız vermektedir. 2018 yılı içerisinde ülkemize gelen yabancı turist sayısı 39 milyon 488 bin 401 kişidir. 2019 yılı Şubat ayında ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı, geçen yılın şubat ayına göre yüzde 9,38 artış kaydedilmiştir. Ülkemiz; tarihi zenginlikleri ve doğal güzellikleri bakımından dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alır. İklim özellikleri ve bitki örtüsündeki çeşitlilik, yer şekillerinin her kesimde farklılık göstermesi de Türkiye'nin her alandaki turizm faaliyetlerini arttırıcı niteliklerdir. Hiç şüphe yoktur ki; yukarıda sıralanan etkenlerin neredeyse tamamını sınırları içinde bulunduran Hakkâri ilimiz de ülke genelinde hatırı sayılır turizm bölgelerinden biri olmaya adaydır. Hakkâri'nin 5 bin yıl öncelere kadar uzanan tarihi geçmişi, Cilo Dağları ve Sat Gölleri arasında bulunan Bevarik Vadisi üzerindeki kaya resimlerini ve Zap Vadisi gibi arkeolojik ve tabi güzellikleri de beraberinde getirmiştir. Bazı kesimlerinde 4 kilometreyi aşan buzul ve krater gölleri dağcılar için keşfedilmeyi bekleyen bir hazine gibidir. Yılın en az altı ayını karla geçirdiğimiz ilimizde kayak, doğa sporlarının başını çeker. Zirvesi 3 bin metreyi bulan Mergabütan Kayak Merkezi hem amatörler hem de profesyonel kayakçılar için oldukça elverişli pistleri içinde bulundurmaktadır. Karların erimesiyle beraber coşkusunu iyice arttıran Zap Suyu üzerinde yapılan rafting ise; macera severlerin büyük haz duydukları, amatörlerin ise macerayı öğrenmeye başladıkları akış potansiyeline sahiptir. Kültürel özelliklerini koruyan köylerimizde ise yöresel kahvaltı yapma imkânını ve Hakkâri halkımızı en özel ve en doğal haliyle tanıma fırsatını bulabilmekteyiz. Ülke turizminin gelişmesinde emeği olan başta sektör çalışanları olmak üzere, gönüllü turizmcilerin ve tüm Hakkâri halkının Turizm Haftası'nı kutluyor, ilimize ve bölgemize güzellikler getirmesini temenni ediyorum" dedi.